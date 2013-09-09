У Білому домі обіцяють "серйозно розглянути" пропозицію РФ щодо Сирії

Про це заявив у понеділок журналістам заступник радника президента США з національної безпеки Тоні Блінкен.

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"Ми хочемо серйозно розглянути пропозицію. Ми, звичайно, обговорили цю ідею з росіянами. І, звичайно, ми б вітали рішення і дії Сирії з передачі хімічної зброї", - сказав Блінкен, повідомляє РІА Новости.

Однак, за його словами, міжнародне співтовариство за 20 років не домоглося від Сирії приєднання до заборони на хімічну зброю, і до останніх днів режим Асада навіть не визнавав наявність у себе такої зброї. Крім того, за словами Блінкена, Росія послідовно блокувала в Раді безпеки ООН резолюції проти Сирії.

"Ми намагалися працювати з росіянами в СБ з хімічної зброї в Сирії весь час протягом місяців. І до теперішнього часу вони блокували всі наші ініціативи, включаючи заяви для преси, не кажучи вже про резолюціях РБ ООН", - сказав Блінкен.

Також, за його словами, Сирія має в розпорядженні один з найбільших у світі арсеналів хімзброї, який розкиданий по країні, і потрібен час і, можливо, мирна ситуація для того, щоб переміщати зброю. Блінкен також сказав, що США повинні продовжити тиск на Сирію. "Очевидно, що ця пропозиція (Росії) висловлена в контексті загрози США діяти і в контексті тиску з боку президента. Тому важливо, щоб ми не послаблювали тиск, і конгрес дав президенту схвалення, якого він попросив", - уклав він.