РФ передала в РБ ООН факти застосування хімзброї сирійською опозицією
02:51, 12 вересня 2013Світ
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Росія передала до Ради безпеки (РБ) ООН документи, які доводять, що хімічну зброю у Сирії застосували бойовики опозиції.
Росія: хімічну зброю у Сирії застосували бойовики опозиції / Фото UN
"Ми передали в РБ ООН документи, які доводять, що хімічну зброю застосовували бійці опозиції", - сказав посол РФ в Лівані Олександр Засипкін в прямому ефірі ліванського телеканалу "Аль-Маядін", повідомляє РІА Новости.
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Чергове загострення триває більше двох років конфлікту в Сирії відбулося 21 серпня, коли низка ЗМІ повідомили про масштабне застосування військами уряду хімічної зброї в околицях Дамаску і загибелі великої кількості людей. Сирійські власті відкинули звинувачення. Після цього на Заході відкрито заговорили про можливе втручання в сирійський конфлікт.
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