Звільнений бельгійський заручник: хіматаку під Дамаском організувала опозиція

"Мені довелося почути розмову бойовиків про підготовку газової атаки , з метою спровокувати іноземне вторгнення. Повідомити про це мій моральний обов'язок", - заявив він у прямому ефірі телеканалу РТЛ-ТВІ .

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Варто зазначити, що раніше вчений завжди виступав на підтримку сирійської опозиції. Він був захоплений бойовиками під Дамаском у квітні цього року під час своєї сьомої поїздки до Сирії з 2010 року, повідомляє ІТАР-ТАСС.

На думку Піччініно да Прат, будь-яке іноземне втручання в Сирії "безглузде і безпідставне". "Кого тепер підтримувати? Я завжди виступав за Сирійську вільну армію, до якої входили серйозні люди, колишні офіцери, дезертири, щоб підтримати революцію", - підкреслив він.

"Ми не надали їм допомоги, віддавши ситуацію в руки тисяч ісламістських угруповань, підтримуваних монархіями Перської затоки, - продовжив учений, який провів п'ять місяців у полоні у екстремістів. - Тепер там тільки угруповання бандитів. Підтримувати когось пізно".

МЗС Бельгії вже оголосив, що заяви колишнього заручника потребують перевірки.

П'єр Піччініно да Прата повідомив, що в полоні переносив регулярні побої і тортури. Двічі він і італійський журналіст газети "Стампа" Доменіко Куіріко, захоплений разом з ним у передмісті Дамаска, намагалися втекти, проте їх незмінно ловили і піддавали суворим покаранням. За його словами, бандити двічі влаштовували неправдиву страту журналіста.

За повідомленням телеканалу, звільнення обох заручників стало "результатом тісної взаємодії Брюсселя і Риму", між тим, подробиці переговорів і сума викупу не розголошуються. Викладач ліцею в бельгійському місті Філіпвіле П'єр Піччініно да Прата в останні роки займався вивченням і підтримкою арабських протестних рухів проводячи всі свої відпустки в Ємені, Лівії та Сирії.

З початку заворушень в САР він відвідував цю країну сім разів. У заручники його взяли вже вдруге. Перший раз бойовики антиурядових сил захопили його в травні 2012 року, проте після декількох днів тортур і побоїв повстанці зрозуміли, що викуп за небагатого бельгійця отримати не вдасться і відпустили його. Цей епізод не завадив йому продовжити свою діяльність, і другий раз він був захоплений невідомими в квітні цього року, коли приїхав до Сирії в період великодніх канікул.