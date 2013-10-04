Польські католики відмовилися виплатити гроші жертвам священиків-педофілів

Католицька церква в Польщі не буде виплачувати компенсації жертвам священиків-педофілів, тому що це, на її думку, повинні робити самі злочинці. Про це, як пише Lenta.ru, заявив прес -секретар польської Єпископської конференції Юзеф Клох (Józef Kloch).

Як пише портал Dziennik.pl, Клох порівняв виплату компенсацій жертвам педофілії з автомобільною аварією. За його словами, цілком справедливо, що платити за рахунками повинен той, хто став її ініціатором, а не той, хто видав водієві права.

Таким чином, церква відреагувала на позов 25-річного потерпілого від педофілії. Він зажадав від Кошалинсько- Колобжегскої єпархії компенсацію в розмірі 200 тисяч злотих ($ 64 тис.), а також публічних вибачень в пресі. Досягти досудової згоди двом сторонам не вдалося.

Це не перший позов такого роду в історії Польщі. Всього в країні були засуджені за педофілію близько 27 священиків. Нещодавно в Домініканській республіці почалося розслідування щодо ще двох польських священиків, у тому числі папського нунція Йозефа Весоловського. За даними місцевої преси, він платив неповнолітнім хлопчикам за секс.

Католицька церква нерідко опиняється в центрі скандалів, пов'язаних з педофілією. Про необхідність жорстко боротися з цим явищам заявляв новий папа Римський Франциск. При цьому суди різних країн нерідко зобов'язують церкву відповідати за дії своїх священиків і виплачувати компенсації жертвам священиків-педофілів. Так, у 2007 році архидієцезію Лос-Анджелеса зобов'язали виплатити по 508 позовам $660 млн.