У Таїланді автобус з туристами зірвався у провалля, загинуло 17 людей

Як передає ІТАР-ТАСС, за даними місцевої поліції, у транспортного засобу відмовили гальма. Автобус зійшов з траси і зірвався в глибоке провалля.

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В автобусі були туристи, що взяли участь у релігійній церемонії і прямували з провінції Чіанграй до міста Чіангмай.

Як повідомляв УНІАН, як мінімум 49 людей загинули в суботу в результаті аварії за участю вантажного автомобіля в Перу.