У Таїланді автобус з туристами зірвався у провалля, загинуло 17 людей
20:20, 23 жовтня 2013Світ
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Щонайменше, 17 чоловік загинули, ще не менш як десять дістали травм у результаті ДТП з туристичним автобусом, що сталася сьогодні в провінції Чіанграй на півночі Таїланду.
Автобус зійшов з траси і впав у прірву
Як передає ІТАР-ТАСС, за даними місцевої поліції, у транспортного засобу відмовили гальма. Автобус зійшов з траси і зірвався в глибоке провалля.
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В автобусі були туристи, що взяли участь у релігійній церемонії і прямували з провінції Чіанграй до міста Чіангмай.
Як повідомляв УНІАН, як мінімум 49 людей загинули в суботу в результаті аварії за участю вантажного автомобіля в Перу.
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