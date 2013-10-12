Майже 50 людей загинули внаслідок ДТП в Перу

Аварія сталася на гірській дорозі в провінції Ла-Конвенсьон на півдні Перу. Вантажівка, в кузові якого знаходилося багато людей, з'їхав з дороги і розбився, повідомляє РІА Новости.

Читайте також: В Індії вантажівка з прочанами впала у прірву: загинули 20 людей

"У нас траур, на даний момент 49 загиблих", - сказав голова місцевої адміністрації Федіа Кастро (Fedia Castro). За його словами, люди часто користуються вантажівками для пересування по провінції через брак автобусів.