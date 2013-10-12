Майже 50 людей загинули внаслідок ДТП в Перу
18:54, 12 жовтня 2013Світ
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Як мінімум 49 людей загинули в суботу в результаті аварії за участю вантажного автомобіля в Перу, повідомляє агентство Франс Прес з посиланням на місцеві влади.
Вантажівка з'їхала з дороги і розбилася
Аварія сталася на гірській дорозі в провінції Ла-Конвенсьон на півдні Перу. Вантажівка, в кузові якого знаходилося багато людей, з'їхав з дороги і розбився, повідомляє РІА Новости.
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"У нас траур, на даний момент 49 загиблих", - сказав голова місцевої адміністрації Федіа Кастро (Fedia Castro). За його словами, люди часто користуються вантажівками для пересування по провінції через брак автобусів.
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