У Росії через ревнощі чоловік протаранив будинок своєї дівчини на "Газелі" (фото)

Один з місцевих жителів на вантажному автомобілі «Газель» кілька разів протаранив стіну будинку, від чого в бараці вибило скло, утворилися ушкодження стіни. Повідомлення про подію надійшло в чергову частину відділу поліції № 14. На місце негайно виїжджали посилена слідчо оперативна група ОВС, кілька нарядів ДАІ і група негайного реагування, повідомляє обласне ГУ МВС.

Особу порушника спокою сищики карного розшуку вже встановили. За кермом вантажівки перебував Андрій М. 1969 народження, раніше судимий за згвалтування і відбував п'ятирічний термін у колонії Івдель, який проживає в тому ж будинку, в квартирі на першому поверсі, разом зі своєю цивільною дружиною. Попередньо, мотивом його вчинку стали ревнощі. Жінка кілька ночей не була вдома.

Після сварки з дружиною чоловік сів у «Газель», що належить дружині, і став таранити житло. В результаті будівля отримала ушкодження. Ніхто з мешканців, на щастя, не постраждав. Дружина зловмисника будинку була відсутня, за деякими відомостями, їх справжність зараз перевіряється, вона робила ремонт у своїй кімнаті і тому ночувала в іншому місці.

Співробітники поліції водія затримали. В даний час він знаходиться під вартою у відділенні. Стан чоловіка неадекватне , з поліцейськими він спілкуватися відмовляється , поводиться агресивно. Від огляду на наявність алкоголю теж відмовився, за що був притягнутий до адміністративної відповідальності за частиною 1 статті 12.26 КоАП РФ. Як покарання за даний проступок передбачені штраф у розмірі до 30 тисяч рублів і позбавлення водійських прав.