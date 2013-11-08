Головне за день: огляд топ-новин

ВР підтримала в першому читанні президентський законопроект «Про прокуратуру»

Законопроектом зокрема пропонується ліквідувати спеціалізовані прокуратури (транспортні, військові, природоохоронні), а також міські або районні у містах, районні або міжрайонні прокуратури там, де вони діють одночасно.

Віталій Кличко може провести поєдинок без гонорару

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBC Віталій Кличко розглядає варіант проведення боксерського поєдинку без грошової винагороди.

Так він прокоментував заяви ряду експертів про позбавлення його депутатського мандата через отримання винагороди за бій.

У той же час Віктор Янукович підписав закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо обліку та реєстрації платників податків та вдосконалення деяких положень". Саме через цей закон Кличко може втратити можливість балотуватися у президенти.

Країни ЄС розділилися на три табори щодо асоціації з Україною

Європейський Союз готовий відкласти прийняття остаточного рішення про підписання Угоди про асоціацію з Україною на кінець листопада, коли проходитиме саміт "Східного партнерства" у Вільнюсі.

ЦВК вирішила знищити відеозаписи з виборів 2012 року

Центральна виборча комісія ухвалила рішення про знищення інформації, створеної з використанням системи відеоспостереження, відеозапису і трансляції зображення на виборах народних депутатів 28 жовтня 2012 року.

Палестинці: У смерті Арафата винен Ізраїль

Палестинські чиновники заявили, що вважають Ізраїль "єдиним підозрюваним" у смерті лідера палестинців Ясира Арафата, який помер у паризькій лікарні в 2004 році. Заява прозвучала у відповідь на доповідь швейцарських лікарів, згідно з яким в останках Арафата виявили високий вміст радіоактивного полонію.

ВР створила робочу групу для підготовки закону про лікування Тимошенко

Верховна Рада утворила тимчасову робочу групу для підготовки і доопрацювання законопроектів щодо можливості лікування за кордоном осіб, засуджених до позбавлення волі.

У Раді розглянуть пропозиції про законопроект щодо Тимошенко 11 листопада.

Також Єфремов розповів, що тільки після напрацювання матеріалів робочою групою, яка створена Комітетом Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, фракція Партії регіонів визначиться щодо голосування з приводу лікування Юлії Тимошенко за кордоном.

Представник Спостережної місії Європарламенту Олександр Кваснєвський відзначає, що переговори відбуваються складно.

Та лідер фракції "Батьківщина" Арсеній Яценюк заявляє, що під час наради лідерів фракцій з головою Верховної Ради Володимиром Рибаком та керівниками моніторингової місії Європарламенту Петом Коксом і Олександром Кваснєвським всі пропозиції опозиції щодо законопроектів, які дозволять лікування екс -прем'єр- міністра Юлії Тимошенко, відкидалися .

Тимошенко передали прилад для вимірювання електромагнітного поля і визначення якості води

Адвокат екс-прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко Олександр Плахотнюк сьогодні передав своєї підзахисної в палату ЦКЛ «Укрзалізниці» прилад для вимірювання електромагнітного поля і визначення якості води.

Fitch знову знизив рейтинг України і прогнозує нульове зростання економіки

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило суверенний довгостроковий рейтинг України та рейтинг дефолту емітента в національній валюті до рівня «В-» з «В» з негативним прогнозом.

Також Fitch прогнозує нульове зростання економіки України за підсумками 2013 року і зростання в 1,5% за підсумками 2014 року.

Крім того, агентство спрогнозувло девальвацію курсу гривні до 9 грн за долар до кінця 2014 року. «У цілому фінансова система зможе впоратися з девальвацією на рівні 10-15% при збереженні поточних рейтингів», - йдеться в повідомленні.

Екс-ректору Мельнику готують засідку в Литві - ЗМІ

Для Петра Мельника, який втік з-під домашнього арешту на початку вересня, каліфорнійські канікули можуть закінчитися. 8 грудня закінчується термін перебування колишнього нардепа в США.

Незважаючи на те, що він в'їхав на територію США, як громадянин Литви, без візи і злочинів там не здійснював, у американської міграційної влади все ж можуть виникнути до нього питання.

На Сонці стався рентгенівський спалах вищого класу потужності

Рентгенівський спалах вищого класу потужності X стався на Сонці, і не виключено, що це може через кілька діб призвести до геомагнітних збурень на Землі, подібним тим, які часто відбувалися протягом останнього півроку.