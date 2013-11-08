ВР утворила робочу групу для підготовки закону про лікування Тимошенко
13:16, 08 листопада 2013Політика
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Верховна Рада утворила тимчасову робочу групу для підготовки і доопрацювання законопроектів щодо можливості лікування за кордоном осіб, засуджених до позбавлення волі.
ВР утворила робочу групу для підготовки законопроектів щодо лікування засуджених за кордоном
Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 289 народних депутатів із 393, зареєстрованих у сесійній залі.
Депутати підтримали утворення цієї робочої групи на пропорційній основі.
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Крім того, керівники фракцій мають подати свої пропозиції щодо кількісного і особового складу цієї робочої групи.
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