ВР утворила робочу групу для підготовки закону про лікування Тимошенко

13:16, 08 листопада 2013
Політика
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Верховна Рада утворила тимчасову робочу групу для підготовки і доопрацювання законопроектів щодо можливості лікування за кордоном осіб, засуджених до позбавлення волі.

Верховна Рада

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 289 народних депутатів із 393, зареєстрованих у сесійній залі.

Депутати підтримали утворення цієї робочої групи на пропорційній основі.

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Крім того, керівники фракцій мають подати свої пропозиції щодо кількісного і особового складу цієї робочої групи.

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