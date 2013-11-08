ВР утворила робочу групу для підготовки закону про лікування Тимошенко

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 289 народних депутатів із 393, зареєстрованих у сесійній залі.

Депутати підтримали утворення цієї робочої групи на пропорційній основі.

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Крім того, керівники фракцій мають подати свої пропозиції щодо кількісного і особового складу цієї робочої групи.