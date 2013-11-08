Квасневський: Переговори відбуваються складно

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в коментарі журналістам, залишаючи Верховну Раду України.

На запитання журналістів, як ідуть переговори, він відповів: “Складно. Все складно”.

Водночас Квасневський додав, що переговори продовжуються і робота місії продовжується.

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Пет Кокс і Кваснєвський не зупинялися біля журналістів, а сказали кілька слів, йдучи до виходу з парламенту.

Як повідомляв УНІАН, 6 листопада Місія Європейського парламенту в складі Пета Кокса й Олександра Квасневського приїхала в Україну у 25-й раз, щоб спробувати знайти вирішення справи Юлії Тимошенко.

Сьогодні, 8 листопада, у Верховній Раді за участю Кокса і Квасневського продовжувалися консультації керівництва парламенту й керівників фракцій. Напередодні, 7 листопада, опозиція запропонувала проголосувати пакетом закони, необхідні для підписання Угоди про асоціацію України з ЄС, – закон про можливість лікування екс-прем`єра Юлії Тимошенко за кордоном, закон про прокуратуру й зміни до виборчого законодавства.

Проте сьогодні лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов заявив УНІАН, що лише після напрацювання матеріалів робочою групою, яку створено Комітетом Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, фракція Партії регіонів визначиться щодо голосування з приводу лікування Тимошенко за кордоном. Єфремов стверджує, що опозиція не готова голосувати за закон про прокуратуру, виборче законодавство, а вимагає голосувати в першу чергу «за звільнення Тимошенко». «Вони вимагають, щоб ми перші проголосували за звільнення Тимошенко, а я говорю - дайте документ який-небудь, який відповідає законодавству та Конституції», - сказав Єфремов.