Екс-ректору Мельнику готують засідку в Литві - ЗМІ

Незважаючи на те, що він в'їхав на територію США, як громадянин Литви, без візи і злочинів там не здійснював, у американської міграційної влади все ж можуть виникнути до нього питання. Плюс офіційний Вашингтон може зробити в бік України жест доброї волі і відреагувати на лист нашої Генеральної прокуратури. Це побічно підтверджує один з адвокатів Мельника.

- Хоча договору між США і Україною про видачу злочинців немає, все ж на лист Генпрокуратури з проханням надати правову допомогу в розслідуванні справи Петра Мельника може бути реакція, - припускає адвокат Олексій Назаренко. - Звичайно ж ні про яку екстрадицію мови бути не може - Мельник не скоював ніяких злочинів у США, однак можуть зробити жест доброї волі в рамках хороших дипломатичних відносин і вислати в ту країну звідки він прилетів. Це вирішуватиме американська юстиція.

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Так як Мельник встиг перевести свої фінанси за кордон - то навряд чи йому знадобиться працювати, а вже тим більше вчитися. Однак день «Ч» для нього настає 8 грудня 2013, коли закінчується 90 днів. Джерела «Вістей» в слідстві допускають, що йому доведеться повернутися на конспіративну квартиру в Литву, щоб не отримати депортацію і пересидіти до січня 2014-го, щоб знову виграти 90 пільгових днів. А тут його вже цілком може схопити Інтерпол - в рамках ЄС діє угода з Україною про видачу правопорушників. В МВС кажуть, що саме на цей запасний варіант і розраховують і вже готують засідку Мельнику в Прибалтиці на грудень. Є і ще один варіант порятунку для опального ректора - попросити у США політичний притулок, проте адвокат вважає, що він цього робити не буде.

- Справа Мельника - замовна і йому нема чого просити притулку в США , - вважає захисник Назаренко. - Усі докази , зібрані слідством неприпустимі. Ось приміром проводили обшук у робочому кабінеті, коли озвучували знайдені нечувані суми. Ми з колегою Русланом Місюною 7 годин простояли під дверима кабінету ректора, але нас правоохоронці туди не пустили. Це явне порушення Європейської конвенції з прав людини, а саме - позбавлення права на захист і в нашому суді буде обставиною, щоб визнати докази неприпустимими.

Адвокат Назаренко вважає, що Мельник незабаром повернеться і доведе свою невинність. Але коли це станеться - не уточнює.

- Петро Володимирович доб'ється повної сатисфакції і буде ще займатися меценатством, громадською діяльністю - от побачите, - стверджує захист.

Інший адвокат Мельника - Руслан Місюна каже, що раз мова йде про хабар, то чому досі в документах немає ні слова про те, у кого ж ректор вимагав хабар.

- Справа Мельника розслідує ціла слідча група в МВС, так що поцікавтеся у них, де потерпілі, які змушені були дати хабар, - каже Місюна.