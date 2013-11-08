Країни ЄС розділилися на три табори щодо асоціації з Україною

Європейський Союз готовий відкласти ухвалення остаточного рішення щодо підписання Угоди про асоціацію з Україною на кінець лиcтопада, коли відбуватиметься саміт "Східного партнерства" у Вільнюсі.

Про це пише польська газета Rzeczpospolita з посиланням на власні джерела у Брюсселі.

"Європейські джерела визнають, що, якщо до 18 листопада справа Тимошенко не буде вирішена, то голови МЗС відкладуть рішення ЄС про те, підписувати чи ні Угоду про асоціацію, на сам саміт у Вільнюсі", - зазначає видання.

За даними газети, країни Євросоюзу в питання підписання угоди з Україною розділилися на три групи.

"Польща, Велика Британія та держави Центральної Європи хочуть підписання, незважаючи ні на що. Німеччина, Нідерланди та Швеція наполягають на звільненні Тимошенко, а Франція і держави Південної Європи не мають власної точки зору на цю справу", - пише газета.

"В залежності від того, хто відстоїть свою думку, буде залежати рішення у Вільнюсі", - сказав один із співрозмовників польського видання на умовах анонімності.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні у Євросоюзі заявляли, що рішення щодо підписання угоди з Україною має бути ухвалене на засіданні міністрів закордонних справ ЄС 18 листопада на підставі звіту спецпредставників Європарламенту Александра Кваснєвського та Пета Кокса, який вони мали підготувати до 14 листопада.