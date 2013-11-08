Тимошенко передали прилад для вимірювання електромагнітного поля та визначення якості води

Адвокат екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко Олександр Плахотнюк сьогодні передав своїй підзахисній у палату ЦКЛ «Укрзалізниці» прилад для вимірювання електромагнітного поля та визначення якості води.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам Плахотнюк увечері, після відвідування Тимошенко.

«Цілий день з’ясовувалися якісь незрозумілі питання стандартизації, метрології тощо. Це прилади, які я не просив сертифікувати для того, щоб їх можна було реалізовувати в Україні. Це просто прилади для внутрішнього користування, для того, щоб особа мала можливість сама вимірювати для себе. Тільки зараз їх допустили. Я передав два прилади», - сказав Плахотнюк.

Він також зазначив, що від шумоміру, який також сьогодні був привезений, Тимошенко відмовилася.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на сайті ДПтСУ з’явилася інформація, що Тимошенко звернулася з проханням дозволити їй користуватися такими приладами, як вимірювач електромагнітного поля, вимірювач якості води та цифровий шумомір.

Сьогодні захисник засудженої Олександр Плахотнюк привіз до ЦКБ № 5 вимірювач електромагнітного поля, вимірювач якості води та цифровий шумомір.

Після цього керівництво виправної колонії із зазначеними вимірювальними приладами, а також захисник засудженої виїхали до ДП ”Харківського регіонального науково-виробничого центру стандартизації, метрології та сертифікації” для проведення необхідної експертизи приладів, оскільки вони взагалі не сертифіковані та території України, йдеться в повідомленні.