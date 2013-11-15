Голова Сбербанку хоче зобов'язати держкомпанії РФ проводити збори в Сочі

Глава Ощадбанку Герман Греф запропонував зобов'язати держкомпанії проводити в Сочі річні збори акціонерів. Перш за все, банк розраховує, що такі заходи дозволять завантажити курорт "Гірська карусель" в Червоній Поляні. Але для держкомпаній такі засідання можуть стати проблемою: багатьом з них доведеться міняти статут.

Про те, що глава Сбербанку Герман Греф запропонував проводити в Сочі річні збори акціонерів держкомпаній, розповіли виданню "Комерсант" два федеральних чиновники, що займаються підготовкою до Олімпіади. Пропозицію зроблено в рамках доручення прем'єра Дмитра Медведєва підтримати олімпійських забудовників.

У прес -службі Ощадбанку не стали коментувати ідею Германа Грефа. В апараті віце-прем'єра Дмитра Козака, який курирує підготовку Сочі до зимових Ігор, повідомили, що пропозиції" не залишаться без уваги".

Ощадбанк є власником ВАТ "Красная Поляна", яке будує курорт "Гірська карусель", де крім трамплінів будуть медіасело і готель загальною площею понад 400 тис. кв. м.

До Олімпіади в Сочі будуть побудовані готелі майже на 25 тис. номерів. У список великих інвесторів готелів крім Ощадбанку входять також структури "Газпрому", "Інтерроса" Володимира Потаніна, "Базела" Олега Дерипаски, "Ренови" Віктора Вексельберга. Витрати на підготовку Сочі до Олімпіади, включаючи кошти інвесторів, перевищили 1 трлн руб. Номерний фонд, який з'явиться в Сочі до Ігор, можна прирівняти до готельного ринку Москви: за підсумками цього року загальний обсяг готелів, за даними GVA Sawyer, складе 23 тис. номерів.

"Заповнюваність готелів у перші кілька місяців після Олімпіади може бути високою, але подальший розвиток подій ніхто з готельєрів спрогнозувати не береться", - говорить заступник директора з розвитку індустрії гостинності CBRE Станіслав Івашкевич.