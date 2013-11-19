Екіпаж "Боїнга" здійснював посадку в ручному режимі в Казані - МАК

З'ясувалося, що екіпаж здійснював посадку в ручному режимі, а двигуни працювали аж до зіткнення із землею. Співробітники МНС вже завершили основні роботи на місці катастрофи, яка забрала життя 50 людей, все ще тривають пошуки касети із записом мовного бортового самописця, повідомляє РІА Новости.

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Постійно з'являються нові подробиці фатального польоту. Екіпажу Boeing 737 при заході на посадку не вдалося виконати стандартний захід відповідно до встановленої схеми, тому вони прийняли рішення піти на друге коло, повідомив МАК попередні результати розшифровки "чорних ящиків".

Оцінивши положення літака відносно ЗПС (злітно-посадкової смуги - ред.) як "непосадкове", екіпаж доповів диспетчеру і почав відхід на друге коло в режимі TOGA (Зліт/Відхід на друге коло)", - йдеться в повідомленні комітету.

Крім того, з'ясувалося, що командир екіпажу до трагедії жодного разу не виконував маневр відходу на друге коло в реальному польоті.

Один з двох автопілотів літака, що розбився був відключений, екіпаж літака здійснював посадку в ручному режимі.

"При цьому задіяний у процесі заходу на посадку один з двох автопілотів був відключений, і подальший політ здійснювався в ручному режимі", - повідомляє МАК.

Нагадаємо, пасажирський літак Boeing 737 авіакомпанії "Татарстан", що летів з Москви, розбився в неділю при посадці в аеропорту Казані. Авіакатастрофа забрала життя шести членів екіпажу і 44 пасажирів. До теперішнього часу умовно упізнані 15 загиблих. Під час аварії літака загинули, зокрема, син президента Татарстану Ірек Мінніханов, голова управління ФСБ по Татарстану Олександр Антонов, відома технолог-реставратор Тетяна Мангушева. На місці падіння літака в Казані утворилася воронка 15 на 15 метрів.