У мережі з'явилися кадри катастрофи літака в Казані (відео)
14:52, 18 листопада 2013Світ
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Слідчі СКР вивчають відеозапис падіння літака з 44 пасажирами і 6 членами екіпажу на борту в аеропорту столиці Татарстану.
На кадрах видно, як ледь помітний силует літака практично вертикально падає на землю, після чого стається потужний вибух, повідомляє Life news.
На тему: Авіакатастрофа в Казані: МЗС підтвердив наявність українки серед пасажирів Боїнга
Як повідомляв УНІАН, пасажирський літак Boeing 737 авіакомпанії "Татарстан" 17 листопада розбився під час посадки в аеропорту Казані. Авіакатастрофа, за попередніми даними, забрала життя шести членів екіпажу і 44 пасажирів. Серед загиблих в аварії літака син Президента Татарстану Ірек Мінніханов і голова управління ФСБ РФ по Татарстану Олександр Антонов.
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