У мережі з'явилися кадри катастрофи літака в Казані (відео)

На кадрах видно, як ледь помітний силует літака практично вертикально падає на землю, після чого стається потужний вибух, повідомляє Life news.

На тему: Авіакатастрофа в Казані: МЗС підтвердив наявність українки серед пасажирів Боїнга

Як повідомляв УНІАН, пасажирський літак Boeing 737 авіакомпанії "Татарстан" 17 листопада розбився під час посадки в аеропорту Казані. Авіакатастрофа, за попередніми даними, забрала життя шести членів екіпажу і 44 пасажирів. Серед загиблих в аварії літака син Президента Татарстану Ірек Мінніханов і голова управління ФСБ РФ по Татарстану Олександр Антонов.