Президент Румунії назвав новою метою країни об'єднання з Молдовою
03:20, 28 листопада 2013Світ
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Об'єднання з Молдовою має стати третім важливим проектом у зовнішній політиці Румунії після вступу до НАТО та приєднання до ЄС.
Об'єднання з Молдовою має стати третім важливим проектом у зовнішній політиці Румунії.Фото: Радіо Свобода
"Ми хочемо зробити єдину державу", - заявив в ефірі румунського телебачення президент Румунії Траян Бесеску, пише РІА Новости.
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Коментар Бесеску з'явився напередодні вільнюського саміту "Східного партнерства", де планується парафувати угоду про асоціацію Молдови з Євросоюзом. Ключовим елементом угоди стане створення зони вільної торгівлі Молдови з ЄС.
Як повідомляє сайт телеканалу Stirile TV, Бесеску назвав підготовлювану угоду першим кроком Молдови на довгому шляху до європейської інтеграції, який може стати вигідною передумовою для можливого союзу з Румунією.
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