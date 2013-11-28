Президент Румунії назвав новою метою країни об'єднання з Молдовою

"Ми хочемо зробити єдину державу", - заявив в ефірі румунського телебачення президент Румунії Траян Бесеску, пише РІА Новости.

На тему: Бесеску знову закликав до об'єднання Молдови з Румунією

Коментар Бесеску з'явився напередодні вільнюського саміту "Східного партнерства", де планується парафувати угоду про асоціацію Молдови з Євросоюзом. Ключовим елементом угоди стане створення зони вільної торгівлі Молдови з ЄС.

Як повідомляє сайт телеканалу Stirile TV, Бесеску назвав підготовлювану угоду першим кроком Молдови на довгому шляху до європейської інтеграції, який може стати вигідною передумовою для можливого союзу з Румунією.