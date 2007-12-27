Ющенко найближчими днями матиме розмову з Путіним

Найближчими днями Президент України Віктор ЮЩЕНКО матиме розмову з Президентом Російської Федерації Володимиром ПУТІНИМ щодо свого візиту в Москву.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив В.ЮЩЕНКО на підсумковій прес-конференції.

«Візит вже давно назрів і перезрів», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він також додав, що зараз українське Міністерство закордонних справ веде щодо цього переговори з російським профільним міністерством.

За словами Президента, визначення дати його візиту є справою декількох наступних днів.