Ющенко найближчими днями матиме розмову з Путіним
19:20, 27 грудня 2007Світ
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«Візит вже давно назрів і перезрів»
Найближчими днями Президент України Віктор ЮЩЕНКО матиме розмову з Президентом Російської Федерації Володимиром ПУТІНИМ щодо свого візиту в Москву.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив В.ЮЩЕНКО на підсумковій прес-конференції.
«Візит вже давно назрів і перезрів», - сказав В.ЮЩЕНКО.
Він також додав, що зараз українське Міністерство закордонних справ веде щодо цього переговори з російським профільним міністерством.
За словами Президента, визначення дати його візиту є справою декількох наступних днів.
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