Російські ісламісти закликали молитися про землетрус у Сочі

Автори ролику закликають молитися про землетрус у місці проведення зимової Олімпіади.

Читайте такожДоку Умаров закликав моджахедів зірвати Олімпіаду в Сочі-2014Таке природне явище, на їхню думку, дозволило б помститися за мусульман, загиблих на Кавказі в боротьбі з росіянами, повідомляє ТСН.

Олімпійські ігри ісламісти називають "сатанинськими танцями" на могилах одновірців. Доку Умаров ще торік закликав своїх послідовників зірвати Олімпіаду.