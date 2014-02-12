Російські ісламісти закликали молитися про землетрус у Сочі
07:38, 12 лютого 2014Світ
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Звернення до мусульман записало воєнізоване угруповання Доку Умарова, яке бореться за створення ісламістської держави на російському Північному Кавказі.
Автори ролику закликають молитися про землетрус у місці проведення зимової Олімпіади.
Читайте такожДоку Умаров закликав моджахедів зірвати Олімпіаду в Сочі-2014Таке природне явище, на їхню думку, дозволило б помститися за мусульман, загиблих на Кавказі в боротьбі з росіянами, повідомляє ТСН.
Олімпійські ігри ісламісти називають "сатанинськими танцями" на могилах одновірців. Доку Умаров ще торік закликав своїх послідовників зірвати Олімпіаду.
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