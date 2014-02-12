В Алжирі оголосили триденний траур за жертвами авіакатастрофи

Більшість жертв аварії були алжирськими військовими або їх сім'ями. Президент країни Абдельазіз Бутефліка назвав загиблих «мучениками».

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