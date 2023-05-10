Дмитро Пєсков послався на сильну зайнятість білоруського диктатора.

Прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков прокоментував втечу Олександр Лукашенко з параду 9 травня в Москві. Він послався на зайнятість самопроголошеного президента Білорусі.

"Як ви розумієте, було б вкрай некоректно мені що-небудь говорити про здоров'я Олександра Григоровича. Він був разом з нами, він розділив з нами радість Дня Перемоги. Ми надзвичайно вдячні білоруському керівництву і особисто Олександру Григоровичу за те, що він знайшов таку можливість", - цитують Пєскова російські пропагандистські ЗМІ.

При цьому він вказав, що у Лукашенка були заплановані в Мінську заходи, пов'язані з Днем Перемоги, що і стало причиною його втечі.

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Візит Лукашенка на парад 9 травня - що відомо

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко був одним з небагатьох лідерів дружніх для Росії країн, який приїхав на парад до 9 травня в Москві. Правда, довго на "святі" він не затримався.

Так, білоруському диктатору нібито стало погано під час параду, через що він поспіхом покинув Москву і пропустив званий обід у Володимира Путіна. Лукашенко повернувся додому і навіть засвітився перед своїми пропагандистами в центрі Мінська.

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