Сепаратисти програли вибори в Квебеку
У канадському Квебеку на виборах у законодавчі збори провінції, які відбулися в понеділок, 7 квітня, за попередніми даними з виборчих дільниць, перемогу здобудуть ліберали.
Таким чином, виборці не підтримали владну Квебекську партію, яка реалізовувала сепаратистську програму. Втрата влади цією партією виключає проведення референдуму щодо виходу франкомовної провінції зі складу Канади, повідомляє Lenta.ru з посиланням на Reuters.
За останніми даними, лідирують ліберали в 70 з 125 виборчих округів, тоді як Квебекська партія - всього в 31. Представники менш великих партій перемагають в інших округах, передає Reuters.
Наступні вибори, згідно із законами провінції, мають відбутися в жовтні 2018 року.
Раніше за ініціативою Квебекської партії були проведені два референдуми з питання відокремлення від Канади - в 1980 і 1995 роках. Обидва рази прихильники незалежності не змогли заручитися підтримкою більшості жителів, хоча дев'ять років тому думки жителів провінції розділилися майже порівну.
Французька мова є рідною для чотирьох з п'яти жителів Квебеку. Цей факт сепаратисти називають серед причин, які дозволяють їм домагатися створення власної держави.
Результати минулих виборів означають, що відкинуті і запропоновані Квебекської партією секулярні норми, які заборонили б працівникам бюджетної сфери носити видимі релігійні символи - мусульманські хіджаби, єврейські ярмулки і великі християнські натільні хрести.