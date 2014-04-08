Сепаратисти програли вибори в Квебеку

Таким чином, виборці не підтримали владну Квебекську партію, яка реалізовувала сепаратистську програму. Втрата влади цією партією виключає проведення референдуму щодо виходу франкомовної провінції зі складу Канади, повідомляє Lenta.ru з посиланням на Reuters.

За останніми даними, лідирують ліберали в 70 з 125 виборчих округів, тоді як Квебекська партія - всього в 31. Представники менш великих партій перемагають в інших округах, передає Reuters.

Наступні вибори, згідно із законами провінції, мають відбутися в жовтні 2018 року.

Раніше за ініціативою Квебекської партії були проведені два референдуми з питання відокремлення від Канади - в 1980 і 1995 роках. Обидва рази прихильники незалежності не змогли заручитися підтримкою більшості жителів, хоча дев'ять років тому думки жителів провінції розділилися майже порівну.

Французька мова є рідною для чотирьох з п'яти жителів Квебеку. Цей факт сепаратисти називають серед причин, які дозволяють їм домагатися створення власної держави.

Результати минулих виборів означають, що відкинуті і запропоновані Квебекської партією секулярні норми, які заборонили б працівникам бюджетної сфери носити видимі релігійні символи - мусульманські хіджаби, єврейські ярмулки і великі християнські натільні хрести.