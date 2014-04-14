Москва та Петербург потрапили до переліку осередків міжетнічної напруги

Такі дані наводить Lenta.ru з посиланням на дослідження, проведене співробітниками Центру вивчення національних конфліктів та «Клубу Регіонів» в період з вересня по березень 2013 2014 року.

За даними експертів, всього за вказаний період в Росії відбулося 570 «етнічно мотивованих дій». До цієї категорії віднесено широкий спектр дій - від розміщення ксенофобного контенту в інтернеті до масових сутичок із застосуванням зброї і смертельним результатом.

Експерти констатують, що загальносвітовий тренд - демографічний тиск бідного аграрного півдня на індустріальну і більш багату північ - виявляється і в Росії. Глобальна ісламізація безпосередньо впливає на етнокультурну ситуацію в російських регіонах, причому не тільки мусульманських.

Читайте такожСоціологи заміряли національну ворожнечу за 7-бальною шкалоюДослідники виділили такі фактори міжетнічної напруженості: неконтрольована міграція; соціально-економічна депресія, яка призводить до «пошуку винних» та ксенофобії; відсутність чіткої національної політики; пов'язана з попередньою проблема необізнаності населення про реальну ситуацію і відсутність культури міжнаціонального спілкування; протистояння еліт і кланів на тлі високого рівня корупції і масової бідності в низці національних республік; низька відповідальність ЗМІ, які часто роздмухують конфлікти; і, нарешті, поширення ідей радикального ісламу й активність інших держав.

Більшість експертів одностайно виділяють в якості одного з найбільш проблемних регіонів Дагестан. Крім нього, регіонами з дуже складною ситуацією названі Чечня, Інгушетія, Кабардино-Балкарія, а також Калмикія. «Тліючий» Північний Кавказ чинить негативний вплив на прилеглі регіони, в першу чергу на Ставропілля та і Ростовську область. Що стосується Поволжя, то його експерти характеризують як «самостійний вогнище напруженості». До «зони ризику» віднесені також кілька регіонів Сибіру, де дестабілізуючим фактором може стати поширення радикального ісламу серед приїжджих, і Далекого Сходу, де серйозною проблемою є присутність мігрантів і сезонних робітників з Китаю.

Читайте такожМЗС закликає світ не бути байдужим до зростання ксенофобії і расизму в Росії«Масові заворушення в Пугачову, Браїліві й інших містах показали, що однією тільки пропагандою дружби народів неможливо подолати міжнаціональну ворожнечу», - вказують автори дослідження з помітною назвою «Грона гніву». «За відсутності державної політики «активного втручання» ідеологічний вакуум інтенсивно заповнюється різними організаціями, в тому числі сповідують деструктивні, антисоціальні ідеї. Необхідно пам'ятати, що націоналістичні ідеї мають багато в чому абстрактний характер, тому одна лише боротьба з організаціями не дасть бажаного ефекту. Залучення молоді в регіонах у суспільно корисні проекти стає не благим побажанням, а життєво необхідним засобом зниження ризику спонтанних соціальних вивержень», - підкреслюють експерти.

Експерти прогнозують, що при збереженні наявних умов (державна національна політика, динаміка міграції і так далі) міжетнічна напруженість у регіонах Росії буде лише наростати. При цьому в багатьох регіонах міжнаціональна напруженість має латентний характер і може перетворитися на стихійний протест під впливом резонансного злочину з участю приїжджих.