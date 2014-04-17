Путін пропонує «не гарячкувати» з питанням приєднання Аляски до Росії

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Путін сказав у ході «прямої лінії» з росіянами.

Путіну процитували запитання пенсіонерки Фаїни Іванівни: «Скажіть, чи є в планах приєднання Аляски до Росії? Були б дуже раді. Дякуємо».

«Фаїно Іванівно, дорога, навіщо вам Аляска? До речі, Аляска була продана десь у XIX столітті, Луїзіана була продана французами приблизно в цей же час Американським Сполученим Штатам. Тисячі квадратних кілометрів були продані за 7,2 млн доларів, правда, золотом», - відповів Путін.

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«Зараз еквівалент можна порахувати, звичайно, але – недорого. У нас північна країна, 70% нашій території сьогодні відноситься до районів Півночі й Крайньої Півночі. Аляска – це хіба Південна півкуля? Теж холодно там. Давайте не гарячкуватимемо, гаразд?», - сказав він і додав: «Доведеться їм там «північні» платити! Розумієте? Треба підрахувати бюджетні витрати».

Також Путін додав, що знає, що зараз Аляску називають «Айс-Крим».