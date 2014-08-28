У США прогнозують посилення спалаху лихоманки Ебола

Про це пише Російська служба Бі-бі-сі.

Зокрема, повідомляється, що директор агентства американського міністерства охорони здоров'я Тому Фріден заявив, що для боротьби з захворюванням потрібні "безпрецедентні" зусилля.

Як очікується, у четвер у Гані для обговорення зростаючого кризи зустрінуться міністри охорони здоров'я з усієї Західної Африки.

Читайте такожНа боротьбу з епідемією лихоманки Ебола на заході Африки може піти декілька місяців - ВООЗЗа даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, через вірус Ебола в цьому році загинули понад 1400 осіб.

Як відзначають представники ВООЗ, це найбільш масштабна епідемія Еболи за всю історію. Понад 2600 осіб постраждали від вірусу.