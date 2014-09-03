США прискорюють розробку нового препарату проти Еболи

Міністерство охорони здоров'я США оголосило, що прискорює розробку експериментального препарату, спрямованого на боротьбу з вірусом Ебола.

Заклики активізувати виробництво препарату Zmapp, аби побороти спалах вірусу у Західній Африці, лунають дедалі голосніше, передає ВВС Україна. Читайте такожУ США прогнозують посилення спалаху лихоманки Ебола Минулого місяця двоє американців, заражені Еболою, одужали після лікування цим препаратом. ВООЗ раніше повідомила, що смертельним вірусом можуть заразитися понад 20 тисяч людей.

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