Президент Росії готується взяти участь в саміті G20

Про це повідомив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає "Російська служба новин". "Володимир Путін готується взяти участь у саміті. Він пройде 15-16 листопада в австралійському Брісбені", - сказав прес-секретар.

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За словами Дмитра Пєскова, Росія не буде вносити зміни до порядку денного саміту. "Порядок денний G20 завжди дуже об'ємний і різноманітний. Протягом всього року ведеться підготовка до обговорення тих питань, які фігурують на саміті на експертному рівні", - додав Дмитро Пєсков.

Він зазначив, що Росія продовжить брати участь в усіх обговореннях в рамках саміту, як це було і раніше.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Австралії Джулія Бішоп заявила, що у представників країн G20 в даний час немає єдиної думки з питання про те, чи варто президенту Росії брати участь у листопадовому саміті цієї групи.

На початку вересня Австралія пригрозила заблокувати участь Росії у зустрічі лідерів G20. Газета The Australian Financial Review писала, що держсекретар США Джон Керрі і міністр оборони США Чак Хэйгел в ході консультацій на міністерському рівні схвалили ідею не запрошувати російського президента, якщо Москва не змінить свою позицію в українському конфлікті.