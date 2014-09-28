Глава МЗС КНДР запропонував ООН возз'єднати Південну та Північну Корею

КНДР пропонує возз'єднати дві Кореї за формулою конфедерації, що припускає співіснування двох державних ладів в одній країні.

Таке бачення виклав у суботу глава МЗС КНДР Лі Су Єн, виступаючи на загальнополітичній дискусії в рамках 69-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН. Після цього його прийняв генеральний секретар всесвітньої організації Пан Гі Мун, який у минулому займав пост глави МЗС Південної Кореї, передає ИТАР-ТАСС.

"КНДР наполягає на тому, що возз'єднання повинно бути досягнуто не через конфронтацію різних політичних систем, але за формулою конфедерації, яка передбачає співіснування двох систем в країні. Це єдиний спосіб запобігти війні та гарантувати мир", - сказав Лі Су Єн, вперше виступаючи з трибуни Генасамблеї.

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Як повідомила прес-служба ООН, Пан Гі Мун сприйняв приїзд Лі Су Єна як "знак прихильності КНДР до порядка денного ООН". "Генеральний секретар висловив свою надію на те, що всі невирішені питання (між КНДР і міжнародним співтовариством) будуть врегульовані через діалог, що дозволить досягти без'ядерного і мирного Корейського півострова. Він також підкреслив важливість поліпшення міжкорейських відносин як необхідного кроку для досягнення міцного миру", - йдеться в повідомленні за підсумками зустрічі..