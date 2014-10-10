У Сербії ізолювали 708 людей через загрозу поширення Еболи
07:40, 10 жовтня 2014Світ
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У Сербії у зв'язку із загрозою поширення вірусу лихоманки Ебола ізолювали 708 осіб.
REUTERS
Про це повідомляється на сайті міністерства охорони здоров'я країни, передає Газета.ru. "В рамках цих заходів (запобігання розповсюдження вірусу) під медичний нагляд поставлені 708 осіб, 92 з яких прибули з районів, яким загрожує лихоманка Ебола", - йдеться в повідомленні.
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Також наголошується, що міністерство охорони здоров'я має намір вжити всіх необхідних заходів щодо забезпечення захисту країни від епідемії.
Раніше стало відомо, що число загиблих від вірусу лихоманки Ебола досягло 3879 осіб з 8033 випадків захворювання.
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