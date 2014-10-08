Від Еболи помер перший американець

42-річний американець був госпіталізований з підозрою на лихоманку Ебола 28 вересня після поїздки в Ліберії. Чоловік звертався за допомогою до лікарів кількома днями раніше, однак медперсонал відмовилася госпіталізувати його, повідомляє Lenta.ru.

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Американець приїхав до Ліберії, щоб одружитися на своїй дівчині Луїзі Тро (Louise Troh). Зараз вона поміщена в карантин.

Спалах лихоманки був зафіксований в лютому 2014 року в Гвінеї, потім вірус розповсюдився на сусідні Сьєрра-Леоне, Ліберії і Нігерію. В кінці серпня він дістався до Демократичної Республіки Конго і Сенегалу. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, кількість жертв вірусу Ебола досягла 3439 людина. Кількість інфікованих становить 7492 людина.