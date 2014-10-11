НАТО продовжило місію в Ісландії через провокації російської авіації

За повідомленнями Північноатлантичного Альянсу, місія спочатку планувалась на 5 тижнів, утім через підвищену активність російської авіації поблизу ісландських кордонів, службу чеських військових продовжили майже удвічі, повідомляє Голос Америки.

Ісландія не має власного війська, але як член НАТО заручилась підтримкою партнерів Альянсу. У наступні 9 тижнів чотири чеські винищувачі охоронятимуть ісландське небо, і ще один літак перебуватиме у резерві.

Читайте такожУ Румунії розгортають протиракетну базу СШАДля НАТО продовження ісландської місії коштувало на 11,3 мільйонів доларів дорожче, ніж планувалося. Між тим, обидві палати чеського парламенту дали добро на це рішення.

Раніше чеські військові допомагали охороняти кордони Естонії, Латвії та Литви. Зараз біля кордонів Балтії – через небезпеку Росії – із регулярною ротацією служать натівські війська, зокрема від США, Португалії, Німеччини, Канади, Польщі.