Захід і Катар виділять понад 1,7 млрд доларів на відновлення сектора Газа - ЗМІ



Євросоюз готовий надати загалом 450 млн євро. Про це заявила на конференції верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кетрін Ештон, повідомляє Німецька хвиля.

Сполучені Штати виділять, згідно з даними держсекретаря США Джона Керрі, 212 млн дол (близько 168 млн євро). Німеччина - на додаток до своєї частки, що надається у сумі ЄС, надасть 50 млн євро. Катар, у свою чергу, обіцяє виділити 1 млрд дол, пише AP.

За даними AFP, Великобританія погодилася надати додатково 25,6 млн євро, а Норвегія виділить 11,4 млн євро.

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Палестинці сподіваються, що міжнародна підтримка складе 4 млрд дол, повідомляє Reuters.

За даними Управління ООН з координації гуманітарних операцій (OCHA), в секторі Газа в результаті атак Ізраїлю були зруйновані або пошкоджені 18 тисяч будинків.

У конференції в Каїрі, ініціатива проведення якої надійшла від Єгипту і Норвегії, беруть участь близько 30 глав МЗС різних країн, а також представники регіональних та міжнародних організацій, зазначає Німецька хвиля.