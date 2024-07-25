24 липня рейси зупиняв аеропорт Кельну, а 25 липня кліматичні активісти втрутилися в роботу аеродрому у Франкфурті-на-Майні.

Протягом кількох останніх років в країнах Західної Європи, в першу чергу в Німеччині, кліматичні активісти почали вдаватися до дедалі більш радикальних дій, намагаючись привернути увагу до проблем екології. Зокрема, нерідко страждають аеропорти.

Тільки протягом останніх двох днів екоактивісти руху Letzte Generation ("Останнє покоління") змогли паралізувати роботу двох великих аеропортів Німеччини. Так, вранці 25 липня 2024 року вони на кілька годин паралізували авіасполучення у Франкфурті-на-Майні – це найбільший аеропорт Німеччини, який також є одним з найпотужніжих транзитних вузлів у світі, пише Spiegel.

Кілька демонстрантів зуміли пробратися на територію аеропорту та приклеїли себе до злітно-посадкової смуги, тож протягом кількох годин зліт та посадка літаків були призупинені, повідомили у прес-службі федеральної поліції.

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Наразі авіасполучення частково відновлено, зльоти та посадки знову відбуваються, однак ще не всі злітно-посадкові смуги повністю використовуються, повідомив речник аеропорту.

Тим часом, пасажирів закликають заздалегідь перевіряти статус своїх рейсів на сайтах авіакомпаній.

Варто зазначити, що вчора, 24 липня 2024 року, активісти цього ж руху також на кілька годин зупиняли роботу аеропорту Кельн/Бонн, що є шостим за обсягом пасажиропотоку в Німеччині: рано вранці п'ятеро людей увійшли до аеропорту та приклеїли себе до смуги.

Водночас активісти Letzte Generation на своїй офіційній сторінці на платформі X опублікували фото з франкфуртського аеропорту та оголосили про свої вимоги.

"Продовження видобутку та спалювання нафти, газу та вугілля є загрозою нашому існуванню. Ми об'єднали зусилля на міжнародному рівні: позбавтеся від скам'янілостей до 2030 року!", – заявили активісти.

Тим часом у поліції заявили, що проти ативістів було порушено кримінальну справу через порушення "Закону про зібрання", небезпечне втручання в повітряний рух і порушення кордонів.

Як повідомляв УНІАН, раніше кліматичні активісти закликали найвищу судову інстанцію Європи визнати РФ винною у створенні "кліматичної катастрофи", адже війна Росії проти України сприяє різкому зростанню викидів парникових газів

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