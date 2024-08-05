Однак тваринка, вочевидь, не може бути причетною до підпалів на французькій залізниці, що сталися незадовго до цього.

Принаймні частина диверсій, що сталися на початку Олімпійських ігор в Парижі, лежить на совісті однієї куниці. Про це повідомляє французьке видання BFMTV.

За останні дні фан-зона Олімпіади-2024 у Шато-де-Венсенн стала жертвою кількох перерізів оптоволоконного кабелю. Спочатку в понеділок 29 липня. Керівники об’єкта відзначили, що кабель, розташований під ровом замку, був перерізаний у восьми різних місцях.

Наступного дня знову стався другий збій. І третій в суботу 3 серпня. Зіткнувшись із цими повторними диверсіями, прокуратура Парижа почала розслідування. Зокрема поліцейські переглянули наявні зображення з камер спостереження. І виявилося, що диверсантом була куниця.

Відео дня

"Після аналізу пошкоджених ділянок кабелів, а також відеоспостереження, дії були приписані куниці, і справу закрили за відсутністю правопорушення", — оголосила цієї неділі паризька прокуратура.

Технікам довелося протягнули нові кабелі трохи в іншому місці, аби вони не лежали на шляху тваринки і не провокували її на подальші диверсії.

Олімпійські диверсії у Франції

Як писав УНІАН, наприкінці липня, у день відкриття Олімпійських ігор, у Франції стався масштабний збій у роботі залізниці. Диверсанти пошкодили залізничне обладнання у кількох місцях. Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен заявив, що не виключає диверсії іноземної держави.

Також ми розповідали, що напередодні відкриття Олімпіади у столиці Франції затримали громадянина Російської Федерації за підозрою у спробі зірвати відкриття Ігор. 40-річний росіянин Кирило Грязнов, затриманий у Парижі, судячи з усього, працював на ФСБ.

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