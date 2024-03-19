За словами депутата Оазу Нантоя, вибух – інсценування у стилі Голлівуду.

Атака на військову частину в невизнаній республіці Придністров'я – інсцинування Росії для подальшого розхитування ситуації в Молдові. Про це в ефірі телемарафону заявив молдавський політик, депутат парламенту Республіки Молдова Оазу Нантой.

"15 років ходили чутки про те, що Росія має намір поновити діяльність вертолітної ескадрильї на лівому березі Дністра. Цього не сталося. Той вертоліт, який показали на екрані, - це нікому не потрібний мотлох, а сам вибух виглядає як інсцинування в стилі Голлівуду. Тому що там просто нема чого горіти, якщо подумати про те, що 15 років стоїть порожній з порожніми баками. Тож це інсцинування. А кому воно потрібне? Це очевидно. Це російський сценарій", - упевнений Нантой.

За його словами, трохи раніше, 28 лютого, у Тирасполі інсцинували з'їзд депутатів усіх рівнів.

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"А 17 березня було організовано цю непереконливу провокацію з підривом цього мотлоху, який раніше був вертольотом Мі-8. І це є елементами єдиного сценарію, який Росія сподівається реалізувати в Республіці Молдова в 2024 році: "Батюшка, захисти!", - зазначив Нантой.

Він переконаний, що Росія намагатиметься використовувати два осередки напруги - це Гагаузька автономія та лівий берег Дністра, придністровський регіон республіки Молдова, - для дестабілізації ситуації в республіці Молдова.

"Більше того, на лівому березі є багато людей, які розуміють абсурдність ситуації та хочуть об'єднання Молдови. Деякі з них повідомляють, що на лівому березі з'явилися колишні вагнерівці. ... Очевидно, що Росія намагатиметься скомпроментувати референдум з європейської інтеграції Республіки Молдова і зробить усе для того, щоб не допустити переобрання Майї Санду на посаду президента. А оскільки Росія має проблеми з кандидатами, які могли б реально змагатися з Санду, Росія йде шляхом провокування хаосу і компроментації виборів як таких. І ось ці події вкладаються у цей сценарій", - сказав політик.

Він зазначив, що всередині молдавського суспільства є так звана "п'ята колона", але вона нічого не могла б зробити, якби не було зовнішнього незаконного фінансування, якби не було інформаційних атак, які "диригує" той самий Кремль.

"Ключовий фактор тут – це грубе втручання Росії, яке ми називаємо гібридною війною", - наголосив Нантой.

Атака на військову частину у Придністров'ї

У неділю, 17 березня, самопроголошена влада Придністров'я заявила про атаку дрона на військову частину. Зазначалося, що на території однієї з військових частин Тирасполя сталася пожежа, яка виникла внаслідок вибуху.

Придністровські ЗМІ опублікували кадри з моменту удару безпілотника по вертольоту та наслідками пожежі. Жертв немає.

Згодом у Молдові розповіли, чи причетна Україна до атаки на військову частину у Придністров'ї. У коментарі Бюро політики реінтеграції Молдови, оприлюдненому того ж дня, йшлося про те, що Україна не причетна до атаки дрона на військову частину в невизнаній республіці Придністров'я.

Наголошувалося, що відомство зв'язалося з іншими державними органами Республіки Молдова, і після вивчення відеозображень та обміну інформацією встановило, що інцидент є "спробою викликати страх і паніку в регіоні".

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