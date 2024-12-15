Велікі партії готівкових доларів і євро привезлив с Росю задовго до падіння режиму Башара Асада.

Світ почав полювати на мільярди поваленого сирійського дикатора. Стало відомо, що Центральний банк Сирії у 2018-19 роках відправив у Москву близько 250 мільйонів доларів готівкою, хоча країна гостро потребувала іноземної валюти для стабілізації економіки, пише Financial Times.

Через західні фінансові санкції для режиму Башара Асада був лише один напрямок виводу грошей з країни – через союзну Росію. "Поставки готівки в Росію збіглися з тим, що Сирія стала залежною від військової підтримки Кремля, в тому числі від найманців "групи Вагнера", а велика родина Асада розпочала купівлю розкішної нерухомості в Москві", – йдеться у публікації.

До рук журналістів потрапили записи, які свідчать про брутальний вивіз валюти зі зруйнованої війною Сирії. Банкноти у 100 доларів і 500 євро літаками вивезли в Росію. Йдеться про еквівалент 250 мільйонів доларів. При цьому загальна маса готівки склала майже дві тонни, свідчать документи.

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Гроші вивезли не за один раз, а 21 рейсом – з березня 2018 року по вересень 2019 року. Рейси здійснювалися від імені Центрального банку Сирії. Хоча у період з 2012 року (документи доступні з цієї дати) по початок 2018 року таких рейсів з Дамаска до Москви не було. Записи показують, що готівку, доставлену ​​до Москви, отримав банк "Російська фінансова корпорація", який контролюється "Рособоронекспортом".

Як пише FT, попри те, що державна скарбниця Сирії була спустошена війною, Асад і його близькі соратники протягом останніх шести років взяли під особистий контроль критично важливі частини зруйнованої економіки. Наприклад, перша леді Сирії Асма аль-Асад "сіла" на потоки міжнародної допомоги. Сам Башар Асад і його помічники отримували доходи від міжнародної торгівлі наркотиками та контрабанди пального.

Починаючи з 2013 року велика родина Асада придбала щонайменше 20 розкішних квартир у Москві через складну схему підставних компаній.

"Режим був змушений вивести свої гроші за кордон у безпечну гавань, щоб мати можливість використати їх для забезпечення прекрасного життя… для режиму та його найближчого оточення", – сказав Девід Шенкер, який був помічником держсекретаря США у справах Близького Сходу з 2019 по 2021 рік.

У той час як російські фінансові установи отримували готівку з Сирії, інший міжнародний спонсор режиму Асада, Іран, створив схеми передачі твердої валюти свожму сателіту. Гроші передавалися через ліванську компанію Hokoul SAL Offshore, яка керується Корпусом вартових ісламської революції Ірану. Через цю ж структуру гроші отримували бойовики Хезболли, які взяли активну участь у боях проти сирійських повстанців.

Зміна влади в Сирії: останні новини

Як писав УНІАН, РФ веде переговори про збереження військових баз у Сирії. На думку експертів, перебування баз РФ у Сирії у тому вигляді, як це було раніше, неможливе.

Також ми розповідали, що колишня правляча партія Сирії Баас, якою десятиліттями керувала сім’я екс-президента Башара Асада, заявила про тимчасове призупинення своєї роботи. Усе майно партії, фінанси та зброю передадуть сирійським урядовим органам.

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