Нерухомість, бізнес, літаки: світ почав полювання на мільярди Асада, - WSJ

Сім'я Асада за десятиліття його автократичого правління змогла приховано заволодіти значними статками, які оцінюють мільярдами доларів.

Після падіння режиму Башара Асада в Сирії розпочалося глобальне полювання на мільярди доларів, захованих сім’єю диктатора за десятиліття автократичного правління, пише The Wall Street Journal.

Гонитва за цими грошима, ймовірно, буде складною та тривалою, якщо взяти до уваги багаторічні спроби повернення багатств, прихованих за кордоном іншими диктаторами, як-от Саддамом Хусейном чи Муаммаром Каддафі.

Сім'я Асада створила складну мережу інвестицій та бізнес-активів із часу приходу до влади Хафеза аль-Асада у 1970 році.

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"Серед придбань близьких родичів Башара аль-Асада — нерухомість у Росії, бутик-готелі у Відні та приватний літак у Дубаї", — зазначили колишні американські чиновники. Правозахисні юристи вже планують відстежити ці активи з метою повернення їх сирійському народу.

"Буде полювання на активи режиму на міжнародному рівні", — сказав Ендрю Тейблер, колишній чиновник Білого дому. "У них завжди був план Б, тому зараз вони добре підготовлені до вигнання".

Башар Асад залишив Сирію 8 грудня, коли опозиційні сили стрімко захоплювали Дамаск, поклавши край його 24-річному правлінню. Як і його батько, він активно залучав родичів до приховування активів за кордоном. Точний розмір статків сім’ї невідомий. Згідно зі звітом Держдепартаменту США за 2022 рік, активи, пов'язані з Асадом, можуть сягати від 1 до 12 мільярдів доларів.

Багатство отримували через монополії та незаконну торгівлю, зокрема наркотиком каптагоном, частину коштів реінвестуючи в юрисдикціях, що не підпадають під міжнародне право.

Тим часом сирійці, постраждалі від громадянської війни, яка почалася у 2011 році, занурилися в бідність — за оцінками Світового банку, до 2022 року близько 70% населення жили за межею бідності.

Серед ключових осіб режиму вирізняється Асма аль-Асад, дружина Башара, яка, будучи колишнім банкіром у JPMorgan, активно займалася фінансовими операціями сім’ї.

"Правляча сім’я була таким же експертом у кримінальному насильстві, як і у фінансових злочинах", — сказав адвокат Тобі Кедман.

Спроби заморозити активи вже розпочалися. Так, у 2019 році суд у Парижі заблокував майно на 90 мільйонів євро, яке належало дядькові Башара аль-Асада, Ріфаату, отримане шляхом відмивання державних коштів. Однак повернення активів із податкових гаваней, таких як Дубай чи Росія, вважається більш складним завданням.

Активи клану Асада накопичувалися десятиліттями. За даними радників та дослідницьких організацій, сім'я інвестувала у нерухомість, готелі та навіть чайну плантацію в Аргентині. Багато активів контролювалися через підставні компанії, що ускладнює їхнє відстеження.

У 2020 році відносини між Башаром Асадом та його двоюрідним братом Рамі Махлуфом, головним фінансистом режиму, загострилися. Махлуфа відсторонили від контролю над значними активами, а його сини продовжували жити на широку ногу, публікуючи фото з розкішних нічних клубів Дубаю.

Незважаючи на санкції та міжнародні розслідування, багато членів родини Асада залишаються поза досяжністю, а їхнє точне місцезнаходження невідоме. Асма аль-Асад після усунення Махлуфа почала керувати значними активами режиму, включаючи контроль над великим телекомунікаційним оператором.

"Ми маємо обов’язок повернути гроші сирійському народу", — сказав Вільям Бурдон, адвокат з прав людини.

Деякі сирійці вже взяли справу у свої руки, грабуючи маєтки Асадів, включаючи гаражі з люксовими автомобілями та творами мистецтва.

Ситуація в Сирії: останні новини

Як писав УНІАН, Росія виводить свої розрізнені гарнізони з північних та східних районів Сирії і навіть з позицій в Алавітських горах на заході країни. Однак росіяни досі лишаються на своїх двох головних базах – Хмеймім і Тартус.

Також ми розповідали, що із сирійської в'язниці звільнили американського паломника Тревіса Тіммермана. Тіммерман зник на початку цього року, коли вирушив до Сирії як релігійний паломник.

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