Виручені кошти зберігатимуться у Центральному сирійському банку.

Колишня правляча партія Сирії Баас, якою десятиліттями керувала сім’я екс-президента Башара Асада, заявила про тимчасове призупинення своєї роботи.

Як повідомляє телерадіокомпанія CNN з посиланням на заяву партії, вони передадуть усе майно, фінанси та зброю сирійським урядовим органам.

"Транспортні засоби та зброя, що перебували у володінні товаришів, повинні бути передані міністерству внутрішніх справ або найближчому поліцейському підрозділу чи відділку", – зазначається у заяві.

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Крім того, вказується, що все майно і кошти партії Баас передадуть під нагляд Міністерства фінансів і Міністерства юстиції, а виручені кошти зберігатимуться у Центральному сирійському банку.

Ситуація у Сирії

Наступ повстанських сил у Сирії розпочався 27 листопада, а вже 8 грудня командування сирійської армії повідомило офіцерам про падіння режиму президента Башара Асада. Зазначалося, що Асад покинув Дамаск і вирушив у невідомому напрямку. Повстанці стверджують, що зайшли до столиці без опору з боку армії.

Пізніше в Кремлі офіційно підтвердили, що після падіння диктаторського режиму в Сирії Асад отримав притулок у РФ. Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що рішення ухвалював особисто російський лідер.

The Times писав, що крах режиму Асада став "колосальною геополітичною поразкою" Росії.

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