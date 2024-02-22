Президент підкреслив, що спадщина Навального буде продовжена людьми по всій Росії і в усьому світі, які "оплакують його втрату і борються за свободу, демократію і права людини".

Президент США Джо Байден зустрівся в Сан-Франциско з Юлією і Дашею Навальними, щоб "висловити їм свої щирі співчуття у зв'язку з важкою втратою, що спіткала їх після смерті Олексія Навального в російській в'язниці", - сказано в заяві Білого дому.

"Президент висловив своє захоплення надзвичайною мужністю Олексія Навального і його спадщиною в боротьбі проти корупції і за вільну і демократичну Росію, в якій верховенство закону однаково застосовується до всіх. Президент підкреслив, що спадщина Олексія буде продовжено людьми по всій Росії і в усьому світі, які оплакують його втрату і борються за свободу, демократію і права людини", - сказано там.

Він підтвердив, що завтра його адміністрація оголосить про нові великі санкції проти Росії у відповідь на смерть Олексія, російські репресії і агресію, а також жорстокий і незаконний конфлікт в Україні.

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Смерть Навального - деталі

16 лютого стало відомо, що в російській колонії помер Олексій Навальний. Прес-секретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков звинуватив Захід у "божевільних заявах" з приводу смерті Навального.

Вдова Олексія Навального Юлія опублікувала в його соцмережах відео "Я продовжу справу Олексія Навального", в якому пообіцяла зайнятися політикою, щоб домогтися зміни влади в Росії.

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