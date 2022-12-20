Питання війни Росії проти України буде на порядку денному.

Держсекретар США Етоні Блінкен під час візиту до Китаю говоритиме, зокрема, про війну Росії проти України. Поїздка має має відбутися на початку 2023 року.

Як заявив під час брифінгу речник Держдепартаменту США Нед Прайс, питання війни Росії проти України буде на порядку денному. Він додав, що хоча Китай і заявляє про нейтралітет у цій війні, він усе ще підтримує тісні відносини з РФ.

Водночас Прайс наголосив, що США застерегли Пекін від надання Росії військової підтримки чи від допомоги в обході санкцій, запроваджених через агресію проти України.

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"Ми дуже уважно стежимо за діяльністю Пекіна в цій конкретній сфері", – зауважив він.

За словами речника Держдепу, США сподіваються, що Китай використає свій вплив на Росію, щоб допомогти зупинити війну. Штати та інші країни очікують, що КНР як член Ради Безпеки ООН "дійсно вірить і фактично дотримується принципів, які були в основі зовнішньої політики Китаю протягом десятиліть, – незалежність, територіальна цілісність, суверенітет".

Війна в Україні: роль Китаю

Китай заявив про дотримання нейтралітету в питанні війни Росії проти України. При цьому, країна продовжує підтримувати тісні звʼязки з РФ, а подекуди й посилює співпрацю.

За даними ЗМІ, лідер Китаю Сі Цзіньпін доручив своєму уряду налагодити тісніші економічні зв'язки з Росією. Попри те, що раніше Сі Цзіньпін намагався публічно дистанціюватися від Москви, зараз він посилює довгострокову ставку на Росію.

Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс заявив, що російське вторгнення в Україну, особливо провал початкового плану, викликали занепокоєння у лідера Китаю Сі Цзіньпіна. Він додав, що жодна країна світу так пильно не стежила за провалами РФ на полі бою як Китай.

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