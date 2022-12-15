Росія і Китай проводять більше фінансових операцій в рублях і юанях.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін доручив своєму уряду налагодити тісніші економічні зв'язки з Росією.

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на слова політичних радників Пекіна. Попри те, що раніше Сі Цзіньпін намагався публічно дистанціюватися від Москви, зараз він посилює довгострокову ставку на Росію.

"План включає збільшення китайського імпорту російської нафти, газу і сільськогосподарських товарів, розширення спільних енергетичних партнерств в Арктиці і збільшення китайських інвестицій в російську інфраструктуру, таку як залізниці і порти", - йдеться в повідомленні.

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Також Росія і Китай проводять більше фінансових операцій в рублях і юанях, а не в євро або доларах. Це допомагає захистити їх від майбутніх санкцій і забезпечити більш широкий обіг китайської валюти.

Видання зазначає, що таке партнерство допомогло Москві пом'якшити наслідки західних санкцій, дозволивши Путіну вести війну. Крім того, ряд країн, що залежать від Китаю в торгівлі, не приймають чиюсь сторону в конфлікті.

Позиція Китаю

Як сообщл УНІАН, в кінці літа Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Китай поки зберігає нейтралітет.

Після проведення XX-го Всекитайського з'їзду Комуністичної партії Китаю Кулеба сказав, що Україна чекає від Китаю неупередженого і справедливого погляду на агресію РФ.

Президент України Володимир Зеленський також висловив сподівання, що Китай перестане балансувати і надішле Російській Федерації сигнал про необхідність припинення війни.

У жовтні міністр закордонних справ Китаю Ван і в телефонній розмові з Сергієм Лавровим висловив підтримку РФ "під лідерством Путіна".

Після масованого обстрілу України 23 листопада Китай закликав сторони якомога швидше почати мирні переговори.

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