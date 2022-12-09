Держсекретар заявив про готовність США підтримувати діалог з Кремлем для просування своїх інтересів.

Білий дім готовий підтримувати "контакти" з Кремлем з метою "просування національних інтересів".

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, коментуючи обмін російського торговця зброєю Віктора Бута на баскетболістку Бріттні Грайнер, передає Голос Америки.

"Ми показали, що, незважаючи на труднощі у відносинах в цілому і незважаючи на російську агресивну війну проти України, ми можемо працювати за конкретними проблемами, за нашими інтересами, щоб зрозуміти, чи можемо ми домогтися прогресу", – заявив він в інтерв'ю CBS.

Відео дня

"Цього разу ми намагалися домогтися повернення американців, які несправедливо утримуються в РФ. Є й інші аспекти, за якими ми продовжуємо підтримувати контакти, наприклад, з питань контролю над озброєннями, і ми будемо продовжувати це робити стільки, скільки буде необхідно для просування національних інтересів США", – пояснив держсекретар.

Справа Бута

Бут, колишній офіцер радянських ВПС, був екстрадований з Таїланду в США в 2010 році після операції управління по боротьбі з наркотиками США. Він один з найвідоміших торговців зброєю в світі, історія його життя лягла в основу голлівудського фільму "Збройовий барон".

Бут отримав 25 років в'язниці після того, як його визнали винним у змові з метою вбивства американців і офіційних осіб США.

Обмін Віктора Бута

Сьогодні США і РФ провели обмін, в ході якого американська сторона видала російського громадянина і торговця зброєю Віктора Бута, а натомість отримала американську баскетболістку Брітні Грайнер.

Обмін відбувся в Абу-Дабі.

Вас також можуть зацікавити новини: