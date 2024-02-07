Зокрема, як зазначив Боррель, оборонно-промисловий комплекс Європейського союзу зростає.

До кінця року Україні буде надано 1 мільйон необхідних країні боєприпасів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив високий представник Європейського Союзу в закордонних справах і з політики безпеки Жозеп Боррель під час брифінгу сьогодні в Києві.

"Україна залишається нашим найбільшим пріоритетом", - сказав він.

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Він додав, що ЄС має надати нашій державі все, чого вона потребує до перемоги. Водночас високий представник Євросоюзу анонсував, що до кінця року Україні буде надано 1 мільйон необхідних Україні боєприпасів.

"Продовжує зростати та розвиватися оборонно-промисловий комплекс Європейського союзу. Вже можна констатувати, що його спроможність підвищилася на 40%", - сказав Боррель.

При цьому, він зазначив, що може назвати конкретну кількість, яка стосується боєприпасів.

"До кінця цього року ми розраховуємо на 1 155 тисяч", - сказав Боррель.

Крім того, він розповів, що вранці через атаку російських окупантів був змушений разом з командою спускатися в бомбосховище.

"Хотів би вшанувати всіх тих цивільних, які загинули або постраждали внаслідок атаки, яка була здійснена Росією цієї ночі. Ми разом з командою мали спускатися цього ранку до бомбосховища. Розумію, що від початку повномасштабної війни українцям доводилося так спускатися до бомбосховища понад 40 тисяч разів", - підкреслив високий представник Європейського Союзу в закордонних справах.

Мільйон боєприпасів для України - головні новини

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем’єр-міністри Данії Метте Фредеріксен, Чехії Петр Фіала, Естонії Кая Каллас і Нідерландів Марк Рютте заявили, що Європейський Союз має здійснити реальні дії щодо озброєння України, ЄС досі не виконав зобов’язання щодо надання Києву 1 мільйона снарядів, і "наші зусилля не повинні згаснути".

Лідери країн наголосили, що Європі потрібні колективні зусилля, щоб озброїти Україну в довгостроковій перспективі, оскільки ЗСУ "продовжують відбивати повномасштабне вторгнення президента Росії Володимира Путіна".

Крім того, у Брюсселі заявили, що українцям не слід хвилюватися через ослаблення підтримки Євросоюзу, попри зміщення фокусу на конфлікт на Близький Схід. У Європі запевнили, що Україна стоїть першим пунктом у порядку денному.

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