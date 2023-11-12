Ключовою темою стане налагодження військових зв'язків між країнами.

Президент США Джо Байден має намір відновити військові зв'язки з Китаєм. Це питання стане ключовим під час його переговорів з лідером КНР Сі Цзіньпіном.

Про це заявив радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван в інтерв’ю на телеканалі CBS, передає Reuters.

"Президент рішуче налаштований на відновлення міжвійськових зв'язків, оскільки він вважає, що це в інтересах національної безпеки США. Нам потрібні ці лінії зв'язку, щоб не було помилок, прорахунків чи непорозумінь", – зазначив він.

Салліван також пояснив, відновлення військових зв'язків може відбуватися на всіх рівнях – від вищого керівництва до тактично-оперативного рівня, а також "на воді і в повітрі в Індо-Тихоокеанському регіоні". Під час переговорів Байден намагатиметься підштовхнути Сі до відновлення військових зв'язків.

"Китайці практично розірвали ці комунікаційні зв'язки. Президент Байден хотів би їх відновити. Це головне питання порядку денного", – наголосив Салліван.

Зустріч Байдена та Сі

Як стало відомо ЗМІ, 15 листопада президент США Джо Байден зустрінеться віч-на-віч із лідером Китаю Сі Цзіньпіном наступного тижня: це буде перша особиста зустріч політиків у 2023 році.

Зустріч лідерів прогнозують в кулуарах саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) в Сан-Франциско. Взаємодія між США і Китаю може тривати годинами. У зустрічі візьмуть участь команди офіційних осіб з Пекіна і Вашингтона, однак їхні імена не уточнюються.

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