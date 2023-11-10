День уточнив високопоставлений американський чиновник Reuters.

Президент США Джо Байден зустрінеться віч-на-віч із лідером Китаю Сі Цзіньпіном наступного тижня: це буде перша особиста зустріч політиків у 2023 році.

Дату переговорів повідомвляє Reuters, з посиланням на слова одного з високопоставлених американських чиновників. Зустріч запланована на 15 листопада.

"Президент Джо Байден зустрінеться з президентом Китаю Сі Цзіньпіном віч-на-віч вперше за рік у середу", - йдеться у повідомленні.

За словами джерела ЗМІ, дипломатія США сконцентрується на стримуванні рівня напруженості у відносинах двох країн.

Зустріч лідерів прогнозують в кулуарах саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) в Сан-Франциско. Взаємодія між США і Китаю може тривати годинами. У зустрічі візьмуть участь команди офіційних осіб з Пекіна і Вашингтона, однак їхні імена не уточнюються.

Очікується, що під час перемовин сторони обговорять вторгнення Росії до України, зв'язки Північної Кореї з Росією, бойові дії між Ізраїлем та терористами ХАМАС, питання Тайваню, а також загальну ситуацію з безпекою в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Також чиновники з адміністрації Байдена кажуть, що США та Китай планують обговорити встановлення "справедливих" торгівельно-економічних відносини.

"Ніхто не буде стримуватися, все на столі", - заявив один з них.

Відносини між США і Китаєм поступово "теплішають"

В кінці жовтня видання Bloomberg відзначило тенденцію: попри зростаючу напругу у світі, пов'язаною із війною між ХАМАС та Ізраїлем, відносини між США та Китаєм стали "теплішати".

ЗМІ зазначало, що перші кроки команди Байдена та Сі Цзіньпіна у питанні налагодження відносин зробили ще в червні: представники урядів провели ряд результативних зустрічей, які дали надію казати про певний оптимізм щодо співпраці між Вашингтоном та Пекіном.

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