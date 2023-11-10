Основною темою стане відновлення каналів зв’язку між збройними силами країн.

15 листопада президент США Джо Байден та лідер Китаю Сі Цзіньпін зустрінуться у Сан-Франциско. Сторони мають намір обговорити відновлення каналів зв’язку між збройними силами обох країн та ще кілька важливих питань.

Як повідомляє Financial Times з посиланням на інформовані джерела, сторони намагаються відновити зусилля зі стабілізації відносин на тлі зростаючої напруженості з таких питань, як військова активність Китаю поблизу Тайваню і намагання США перешкодити Китаю отримати доступ до новітніх американських технологій.

Основною темою переговорів стане перспектива відновлення військових каналів зв'язку, які Китай закрив минулого року після візиту тодішньої спікерки Палати представників Ненсі Пелосі на Тайвань.

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"Президент сповнений рішучості вжити необхідних заходів для відновлення того, що ми вважаємо центральним зв'язком між США і Китаєм у військовій сфері", – зазначив один з посадовців США.

Окремо лідери обговорять ситуацію навколо Тайваню. Як пише видання, Байден висловить Сі занепокоєння "небезпечною" і "провокаційною" військовою активністю Китаю навколо острова.

Зустріч Байдена та Сі

Як стало відомо ЗМІ, президент США Джо Байден зустрінеться віч-на-віч із лідером Китаю Сі Цзіньпіном наступного тижня: це буде перша особиста зустріч політиків у 2023 році.

Зустріч лідерів прогнозують в кулуарах саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) в Сан-Франциско. Взаємодія між США і Китаю може тривати годинами. У зустрічі візьмуть участь команди офіційних осіб з Пекіна і Вашингтона, однак їхні імена не уточнюються.

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