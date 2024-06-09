Міністерство закордонних справ Росії направило МЗС Вірменії ноту протесту через поїздку вірменської делегації до Бучі.
Представниця міністерства Марія Захарова назвала цей візит "відверто недружнім кроком" з боку Єревану, заявивши, що Москва "іншого й не чекала" від глави єреванського адміністративного району Нор-Норк Тиграна Тер-Маргаряна.
"У зв'язку з передачею допомоги на потреби ЗСУ і зробленими там неприпустимими висловлюваннями на адресу Росії направили ноту протесту в МЗС Вірменії", - заявила Захарова.Відео дня
Візит вірменської делегації до Бучі: що відомо
Ще 3 червня посольство Вірменії в Україні повідомило про поїздку Тиграна Тер-Маргаряна і посла країни Володимира Карапетяна до Бучі, Києва та Одеси.
У Бучі вони обговорили з мером міста Анатолієм Федоруком можливості налагодження співпраці, а також вшанували пам'ять убитих російськими загарбницькими військами українців.
"Ми пишаємося мужністю українського народу і завжди готові підтримати Бучу та інші громади, які постраждали від бойових дій", - сказав Тер-Маргарян.
Також повідомлялося, що вірменська делегація передала медичним закладам гуманітарну допомогу у вигляді ліків.