Захарова заявила, що вони передали допомогу українській армії.

Міністерство закордонних справ Росії направило МЗС Вірменії ноту протесту через поїздку вірменської делегації до Бучі.

Представниця міністерства Марія Захарова назвала цей візит "відверто недружнім кроком" з боку Єревану, заявивши, що Москва "іншого й не чекала" від глави єреванського адміністративного району Нор-Норк Тиграна Тер-Маргаряна.

"У зв'язку з передачею допомоги на потреби ЗСУ і зробленими там неприпустимими висловлюваннями на адресу Росії направили ноту протесту в МЗС Вірменії", - заявила Захарова. Відео дня

Візит вірменської делегації до Бучі: що відомо

Ще 3 червня посольство Вірменії в Україні повідомило про поїздку Тиграна Тер-Маргаряна і посла країни Володимира Карапетяна до Бучі, Києва та Одеси.

У Бучі вони обговорили з мером міста Анатолієм Федоруком можливості налагодження співпраці, а також вшанували пам'ять убитих російськими загарбницькими військами українців.

"Ми пишаємося мужністю українського народу і завжди готові підтримати Бучу та інші громади, які постраждали від бойових дій", - сказав Тер-Маргарян.

Також повідомлялося, що вірменська делегація передала медичним закладам гуманітарну допомогу у вигляді ліків.

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