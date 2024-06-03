Путін намагається отримати ворота до Ірану та Близького Сходу.

Виведення російських військ з Азербайджану є ознакою слабкості РФ. Про це йдеться у матеріалі Foreign Affairs.

Видання нагадує, що 17 квітня колона російських танків і вантажівок пройшла через низку азербайджанських міст, покидаючи Нагірний Карабах, високогірну територію в центрі Південного Кавказу, за яку Азербайджан і Вірменія воювали більше трьох десятиліть. З 2020 року там перебували російські миротворці. Тепер російський прапор, який майорів над військовою базою регіону, знімали.

"Незважаючи на те, що це застало багатьох зненацька, відхід Росії ще більше консолідував зміну влади, яка почалася наприкінці вересня 2023 року, коли Азербайджан захопив територію та майже вночі змусив масово покинути близько 100 000 карабахських вірмен, тоді як російські війська стояли осторонь", - ідеться у статті. Відео дня

Автори вказують, щл Азербайджан, авторитарна країна, яка має спільний кордон з Росією на Каспійському морі, став потужним гравцем зі значними ресурсами нафти та газу, сильною армією та прибутковими зв’язками як з Росією, так і із Заходом.

"Тим часом дві інші країни регіону, Вірменія та Грузія, переживають власні тектонічні зрушення. За кілька місяців після захоплення Азербайджаном Нагірного Карабаху Вірменія, традиційний союзник Росії, дедалі рішучіше повернулася до Заходу", - пише ЗМІ.

На думку авторів статті, як найбільша і найбагатша з трьох країн Південного Кавказу, Азербайджан найбільше виграв від зміни Росії.

"Він є гравцем в енергетичній політиці Схід-Захід, постачаючи нафту і газ, які транспортуються двома трубопроводами через Грузію та її близького союзника Туреччину на європейські та міжнародні ринки. Маючи спільний кордон з Іраном, він також служить воротами з півночі на південь між Москвою та Близьким Сходом. Допомагає те, що азербайджанський режим — на відміну від демократичного уряду Вірменії — побудований за тими ж автократичними моделями, що й російський", - резюмує видання.

Відносини між Росією та країнами Кавказу - останні новини

Вірменія виганяє російських солдатів з частини своїх територій. Про це стало відомо після зустрічі у Москві правителя Росії Володимира Путіна та премʼєр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна.

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