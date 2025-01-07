Начебто поїздка носить приватний характер, але місцеві політики вже напружилися.

Син обраного президента США Дональд Трампа-молодший вирішив здійснити короткий візит до Гренландії, претензії на яку раніше висунув його батько. Про це повідомляє Associated Press.

Молодший Трамп збирається провести на острові лише один день, аби зняти там відео для свого блогу. У його планах немає жодних зустрічей з місцевими урядовцями чи політичними діячами, приватно розповіло журналістам поінформоване джерело.

Сам факт запланованої поїздки напередодні вже підтвердив і президент Трамп. За його словами, острів’яни буцімто підтримують трампістський рух MAGA (Make America Great Again – Зробимо Америку Великою Знову)

Відео дня

"Я чую, що жителі Гренландії — MAGA. Мій син, Дон-молодший, і різні представники поїдуть туди, щоб відвідати деякі з найвеличніших місць і пам’яток. Гренландія — неймовірне місце, і люди отримають величезну користь, якщо і коли вона стане частиною нашої країни. Ми будемо захищати його і плекати його від дуже порочного зовнішнього світу. Зробимо Гренландію Великою Знову!" — написав новообраний президент.

Датська телекомпанія DR із посиланням на міністра закордонних справ Гренландії Мінінгуака Клейста повідомила, що Трамп-молодший прибуде у вівторок з приватним візитом, і немає жодних запитів щодо зустрічі з урядом Гренландії.

Також у понеділок Ілон Маск, близький радник новообраного президента США, заявив на платформі X, що "народ Гренландії повинен вирішити своє майбутнє, і я думаю, що вони хочуть бути частиною Америки!"

Депутат парламенту Гренландії Аая Хемніц написала у Facebook, що народ Гренландії повинен краще говорити "ні" новообраному президенту США.

"Неймовірно, що дехто може бути настільки наївним, щоб думати, ніби щастя полягає в тому, що ми стаємо американськими громадянами", – написала вона і додала, що не хоче бути частиною "гарячих мрій Трампа про розширення його імперії".

Трамп задумався про розширення територій США

Як писав УНІАН, у грудні Дональд Трамп повторив свої давні претензії на Гренландію – найбільший острів Землі, який є автономною частиною Данії. За його словами, володіння і контроль над Гренландією "є абсолютною необхідністю" для інтересів США.

Також він озвучив претензії і на Панамський канал. На думку Трампа, Панама зловживає тим, що контролює важливий канал, свого часу побудований американцями.

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