Ймовірно, президент США гадки не має, що робити далі.

Інтенсивність бойових дій між Росією та Україною тільки на ростає, і не схоже, щоб Дональд Трамп, який обіцяв покласти край війні за 24 годин, мав план досягнення реального миру. Таку думку в інтерв’ю Sky News висловив колишній директор ЦРУ (у 2013-2017 рр.) Джон Бреннан.

"Я думаю, що Дональд Трамп не знає, що він робитиме", – відповів Бреннан на запитання про те, як далі діятиме президент США, аби покласти край війні в Україні.

Колишній керівник ЦРУ вважає, що Трамп має "наївне" та "поверхневе" сприйняття України та Володимира Путіна.

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Як зазначає Sky News, сам Бреннан натомість має досить хороше розуміння реалій російсько-української війни, адже саме за його каденції ЦРУ почала допомагати Україні створювати власну сучасну розвідку. За його словами, у 2014 році, коли він вперше відвідав Україну, українська армія "все ще була просякнута російськими агентами", але зараз все зовсім інакше.

"Крок за кроком, [вона] перевершує практично будь-яку іншу армію на земній кулі, я б сказав, включаючи Сполучені Штати, враховуючи величезний досвід, який вони отримали на полі бою", – зазначив екс-директор ЦРУ.

Війна в Україні і Дональд Трамп

Як писав УНІАН, президент США на публіку критикує і Зеленського, і Путіна, але насправді ворожість має лише до українського лідера. Зокрема, коментуючи операцію "Павутина", Трамп заявив, що українці дали росіянам привід посилити бомбардування.

При цьому президент США ухиляється від запровадження будь-яких нових санкцій проти Росії і тисне на конгресменів, аби вони не запроваджували санкції на рівні Конгресу.

Оглядачі прогнозують, що Трамп поступово дистанціюється від російсько-української війни і скасує військову допомогу Україні, але залишить допомогу розвідувальними даними.

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